الصحة المصرية تعلن اكتشاف 12 إصابة بفايروس ’’كورونا’’ على متن باخرة

2020/03/06 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة (6 آذار 2020)، اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد، كانوا على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان للأقصر، ولا يزال عمليات البحث مستمرة لنقلهم إلى مستشفيات متخصصة.

وذكرت الوزارة، في بيان، نقلته " قناة "إكسترا نيوز”، أنه "عدم ظهور أي أعراض لحاملي الفيروس الجدد بعد إجراء الكشوفات الكاملة عليهم، الأمر الذي منع اكتشافهم خلال دخولهم مصر".

وكشفت الوزارة، أن "سائحة تايوانية من أصل أمريكي نقلت الفيروس الجديد إلى الـ 12 حالة، وغادرت إلى بلادها".

وكان مطار القاهرة الدولي، شهد، إجراءات مشددة لاستقبال إحدى الرحلات القادمة من الصين، إذ تم فحص ركاب الرحلة فور هبوط الطائرة داخل أرض المهبط والتأكد من خلوهم من أعراض فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وسائل إعلام محلية مصرية، أن "الطائرة الصينية التابعة لشركة "سيشوان"، وصلت مطار القاهرة الدولي صباح اليوم، وتم تخصيص موقع 306 داخل أرض المهبط لوقوف الطائرة، وانتقل أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي إلى موقع الطائرة، وكذلك سيارات العزل الجديدة".

بغداد اليوم-متابعة

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بغداد اليوم- بغداد

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