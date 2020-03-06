شرطة ديالى تكشف حقيقة اعتقال مراهقين بتهم الإرهاب

2020/03/06 | 15:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف قيادة شرطة محافظة ديالى، الجمعة (6 آذار 2020)، حقيقة اعتقال مراهقين خلال العام الجاري.

وقال ...





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