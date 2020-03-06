مساعد كوكل الذكي أصبح قادرا على قراءة الأخبار بعشرات اللغات

2020/03/06 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدخلت غوغل ميزة جديدة على مساعدها الصوتي الذكي Google Assistant تسمح للمستخدمين بالاعتماد عليه لقراءة النصوص بعشرات اللغات.وأوضح الخبراء في غوغل أن ميزة Read It التي طوروها وأدخلوها على مساعد Google Assistant ستسمح باستخدامه لقراءة النصوص المكتوبة في مواقع الأخبار الإلكترونية وصفحات الإنترنت بـ 42 لغة مختلفة، منها الإنكليزية والروسية والفرنسة والإسبانية والألمانية.واستخدام […]

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