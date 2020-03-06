2020/03/06 | 15:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك أعلنت رئاسة جامعة كركوك، اليوم الجمعة، تمديد تعليق دوام الطلبة في كليات الجامعة لمدة أسبوع آخر اعتباراً من يوم 7 من الشهر الجاري، تنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من انتشار فيروس “كورونا”، فيما وجهت بالتواصل مع الطلبة الكترونياً.وذكر المتحدث الرسمي للجامعة حاتم جسام الجميلي، في بيان تلقته “العهد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة كركوك تمدد العطلة أسبوعاً آخر وتوجه بالتواصل مع الطلبة الكترونياً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة كركوك تمدد العطلة أسبوعاً آخر وتوجه بالتواصل مع الطلبة الكترونياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).