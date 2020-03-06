اصدقاء عمر سعدون يقيمون “عيد ميلاد شهيد” في ساحة التحرير (صور)

2020/03/06 | 15:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: صادف يوم امس الخميس، عيد ميلاد احد قتلى التظاهرات في العراق عمر سعدون.وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في فيسبوك وتويتر صور اقامة اصدقائه في ساحة التحرير تجمعاً لاستذكاره بمناسبة عيد ميلاده الثاني والعشرين.عمر سعدون الذي قتل برصاص قوات الامن يوم 27 نوفمبر/ كانون الاول، في موقعة جسر الزيتون في […]

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