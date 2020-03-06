إصابة نائب وموظف في البرلمان الفرنسي بفيروس كورونا

2020/03/06 | 15:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) عن إصابة نائب عن حزب الجمهوريين وموظف في البرلمان، بفيروس كورونا المستجد، فيما يشتبه بإصابة ثالثة.وارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 7 حالات وفاة، كما سجلت البلاد 138 حالة إصابة جديدة، ويعتبر هذا الارتفاع في عدد الإصابات والوفيات في يوم واحد هو الأكبر منذ بدء انتشار […]

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