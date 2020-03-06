ما هي الأزَمات التي تُواجه الرئيس التركي بعد عودته إلى أنقرة؟

2020/03/06 | 15:30 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أزمة أردوغان العسكريّة في إدلب ربّما تجمّدت، لكن بقيت أمامه ثلاث أزمات كبرى، وجولة حول الأحداث بعيون الصحافة الفرنسية والدولية..



وموسكو تحاول احتواء جموح سياسة أردوغان في سوريا وارتفاع عدد الوفيات في فرنسا والولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا..



وقرارات تنتهك الدستور في العراق.

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