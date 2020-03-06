عقد في قطر..

2020/03/06 | 15:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتكشف "كلكامش برس" تفاصيل اجتماع عقد اليوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، لتحديد مستقبل الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث من المؤمل اختيار خمسة أسماء لقيادة الاتحاد خلال الفترة المؤقتة.وقال مصدر مطلع، في حديث لـ"كلكامش برس"، إن "لجنة من الاتحادين الدولي والآسيوي مكونة من 7 شخصيات يجرون الآن، بفندق الشيراتون في العاصمة القطرية الدوحة، مقابلات مع 13 شخصية مرشحة لقيادة الاتحاد العراقي خلال الفترة المؤقتة لمدة 6 اشهر".وأضاف المصدر، أن "اللجنة من المفترض أن تختار خمسة أسماء من بين جميع المرشحين، لقيادة الاتحاد"، مبينا أن "13 شخصية مرشحة متواجدة في الدوحة، من 14 اسما اختارهم الفيفا دون حضور شرار حيدر الذي كان من المفترض ان يحضر".وتابع، أن "كل مرشح يجري مقابلة لمدة تتراوح من عشر دقائق إلى أربعين دقيقة وحسب قناعة اللجنة، وتكون الإسئلة من قبل اللجنة عامّة، وكأنها مقابلة عمل، حيث الاستفسار عن السيرة الذاتية والمؤهلات".وأشار إلى أن "المقابلات وحسب البرنامج ستسمر حتى السادسة مساءً من اليوم، ولا أحد يعرف متى ستُعلن النتائج"، مؤكداً أن "من سيقود الهيئة المؤقتة لا يحق له الترشيح في انتخابات الإتحاد القادمة".

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