الاتحاد الاسيوي يقرر ارجاء تأجيل التصفيات المزدوجة في القارة الاسيوية

2020/03/06 | 16:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قرر ممثلو الاتحاد الاسيوي، اليوم الجمعة، الغاء المواعيد السابقة لمباريات التصفيات المزدوجة لمنتخبات اسيا الى اشعار اخر بسبب وباء كورونا.

وسيصار الى تحديد مواعيد جديدة او الاستمرار بعدم التحديد الاسبوع المقبل في اجتماع يعقد في امارة دبي الاماراتية.

ممثل الاتحاد الاسيوي اكد على ان "إلارجاء من دون تحديد مواعيد ينسحب ايضا على مباريات الاندية في دوري ابطال اسيا الذي وبنسب كبيرة مهدد بالالغاء".

وفي ظل الوضع الراهن قد يتم الغاء مواجهة العراق والاردن في الاطار الودي التي كان من المزمع ان تضيفها العاصمة القطرية الدوحة الشهر الجاري بانتظار ما ستسفر عنه الايام القليلة المقبلة.

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