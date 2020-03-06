2020/03/06 | 16:02 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

استدعت الخارجية الكورية الجنوبية السفير الياباني لدى سيئول "كوجي توميتا"، احتجاجا على تشديد بلاده الإجراءات الصحية على المسافرين الكوريين إلى اليابان.

وقالت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ-هوا": "أشعر بالأسف الشديد لأن الحكومة اليابانية قد اتخذت هذه الخطوة غير المعقولة، على الرغم من أن حكومتنا تتعاطى بصرامة مع فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)"، وأضافت "لأن اليابان اتخذت هذه الخطوة دون مباحثات كافية وإشعار مسبق، على الرغم من أننا دعينا مرات عدة الحكومة اليابانية إلى النظر بعناية في اتخاذ إجراءات الدخول الإضافية للوافدين من كوريا الجنوبية"، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب".

وأضافت "كانغ" أن "الخطوة اليابانية جاءت في وقت تظهر فيه علامات تقدم في الجهود التي تبذلها الحكومة الكورية الجنوبية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد عبر الاستفادة من قدرة الفحص ونظام الحجر الصحي المميزين، ولذلك فإن الحكومة الكورية الجنوبية لا يسعها إلا أن تشكك في ما إذا كانت اليابان لديها "نية أخرى" إلى جانب الحجر الصحي".

وتابعت الوزيرة، "إذا لم تسحب الحكومة اليابانية هذا الإجراء، فلا يسعنا سوى اتخاذ التدابير المضادة المناسبة".

من جانبه، قال السفير الياباني، "لقد استمعت بعناية إلى ما قالته معالي الوزيرة حتى الآن، وسوف أقدم تقريرا إلى وزارة الخارجية اليابانية بدقة".

هذا وكانت الحكومة اليابانية قد قررت أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على الكوريين ومنع دخولهم بدون التأشيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيئول تستدعي السفير الياباني احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي ضد الكوريين) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيئول تستدعي السفير الياباني احتجاجا على إجراءات الحجر الصحي ضد الكوريين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).