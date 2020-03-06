2020/03/06 | 16:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن أنقرة استلمت منظومة أس-400 الروسية الدفاعية بالكامل وأنها ستعمل في أبريل المقبل، مشيرا إلى أن بلاده طلبت من واشنطن منظومة باتريوت.وأضاف أن مراكز المراقبة في إدلب شمال غربي سوريا ستحتفظ بوضعها الحالي في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله إن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أردوغان: منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في أبريل المقبل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أردوغان: منظومة أس-400 الروسية الدفاعية ستعمل في أبريل المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).