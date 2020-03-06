2020/03/06 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، إن رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان شمال البلاد، العقيد رسول عزيزي، توفي اليوم جراء الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يكون أول مسؤول في الأجهزة الأمنية يلقي حتفه بهذا الفيروس بعد تفشيه بإيران.وذكر موقع ”ديار ميرزا“ الإخباري المعني بشؤون محافظة جيلان، إن ”العقيد رسول عزيزي رئيس مفتشية شرطة محافظة جيلان توفي اليوم الجمعة جراء الإصابة بفيروس كورونا“، مضيفاً أن ”العقيد عزيزي كان يرقد منذ أيام في مستشفى قائم بمدينة رشت (عاصمة جيلان)“.وتولى عزيزي في السنوات الماضية منصب قائد شرطة محافظة جيلان التي تفشى فيها الفيروس، بحسب ما ذكرت تقارير صحافية، أمس الخميس.وفي سياق متصل، أعلن حاكم محافظة جيلان ”أرسلان زارع“ منع دخول المحافظة بدءاً من اليوم الخميس، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا، فيما دعا المواطنين إلى البقاء في المنازل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة أول مسؤول أمني إيراني بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة أول مسؤول أمني إيراني بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).