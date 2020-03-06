جامعة كركوك تعلن تمديد تعليق التدريس وتوجه بالتواصل الالكتروني

2020/03/06 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت رئاسة جامعة كركوك تمديد تعليق دوام الطلبة في كليات الجامعة لمدة أسبوع آخر اعتباراً من ٧/آذار /٢٠٢٠، تنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحد من انتشار فيروس كورونا.وذكر المتحدث الرسمي للجامعة حاتم جسام الجميلي أن "رئاسة الجامعة قررت تمديد تعليق دوام الطلبة لمدة أسبوع إضافي اعتباراً من السابع من شهر آذار الجاري، مبيناً أن هذا القرار جاء تنفيذاً لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المعممة للجامعات للحيلولة دون اصابة الطلبة بفيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامتهم".واضاف الجميلي أن "رئاسة الجامعة وجهت التدريسيين بالتواصل الالكتروني مع الطلبة عن طريق إستخدام مواقع الكليات على الإنترنت والمواقع التعليمية ومواقع التواصل الاجتماعي لإيصال المواد الدراسية والمحاضرات إلى الطلبة لحين تجاوز الأزمة واستئناف الدوام في كليات الجامعة، مشيراً إلى أن التنسيق مستمر بين رئاسة الجامعة وخلية الازمة في محافظة كركوك لمتابعة التطورات والمستجدات أولاً بأول.وكان مجلس جامعة كركوك قد قرر سابقاً في جلسته الطارئة التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق ٢٥/ شباط/ ٢٠٢٠، تعليق الدوام والامتحانات لطلبة الجامعة في الكليات كافة وحتى إشعار آخر بناءً على قرار السلطات الصحية وخلية الأزمة في محافظة كركوك، كإجراء احترازي لمنع الإصابة بفايروس كورونا وتمكين السلطات الصحية من اجراء فحوصاتها والكشف عن الحالات المصابة ومنع انتشارها بين المواطنين.

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