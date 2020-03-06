هيأة السياحة تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة فيروس “كورونا”

2020/03/06 | 16:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجهت هيأة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، أصحاب المرافق السياحية بـعدم إقامة الأمسيات والحفلات الخاصة والعامة والمؤتمرات والمناسبات الأخرى ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد للحد من انتشار فيروس كورونا.وقال الدكتور محمد العبيدي رئيس هيأة السياحة وكالة في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” إن “عدداً من الإجراءات الوقائية اتخذتها […]

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