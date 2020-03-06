السعودية: طعن إمام مسجد في صلاة الجمعة

2020/03/06 | 16:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في واقعة صادمة تعرض إمام وخطيب مسجد بمركز الحقو في محافظة بيش- شمال منطقة جازان، اليوم الجمعة لعملية طعن.وبحسب وسائل إعلام محلية فإن الجاني يعاني من أمراض نفسيا، حيث هاجم الإمام في أثناء أدائه صلاة الجمعة، ما تسبب في نقله إلى مستشفى بيش العام.وبحسب ما ذكرته صحيفة سبق عن الأهالي […]

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