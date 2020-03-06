إغلاق ابواب معبد لالش امام الزوار للوقاية من فايروس كورونا

2020/03/06 | 16:17 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24- الشيخان اعلن القائمون على معبد لالش في شيخان اغلاق أبواب المعبد وإيقاف جميع المراسيم والفعاليات الدينية والزيارات إلى المعبد، الأكثر قدسية في الديانة الايزيدية في العراق والعالم، بسبب انتشار فايروس كورونا المستجد وتسجيل حالة وفاة في إقليم كوردستان.وقال “لقمان سليمان” ل “ايزيدي 24″، أن “أغلقنا أبواب المعبد، اليوم أمام الزوار وقررنا …

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