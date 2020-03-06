هيأة السياحة تتخذ سلسلة من الإجراءات لمواجهة كورونا

2020/03/06 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت هيأة السياحة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم الجمعة، أصحاب المرافق السياحية بـعدم إقامة الأمسيات والحفلات الخاصة والعامة والمؤتمرات والمناسبات الأخرى ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد للحد من انتشار فيروس كورونا.

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