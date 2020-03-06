ماهر الشريف - الانتخابات الإسرائيلية: فوز ملتبس لمتهم قضائياً

2020/03/06 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماهر_الشريف على الرغم من اتهامه بتهم ثلاث تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ستجعله يمثل أمام القضاء في 17 آذار/مارس الجاري، فإن بنيامين نتنياهو حقق فوزاً في الانتخابات الثالثة للكنيست التي جرت في أقل من عام، وأعلن، مساء يوم الثلاثاء الفائت، أمام جمهور مؤيديه الذين استقبلوه في تل أبيب بهتاف "بيبي ملك إسرائيل"، أن هذا الفوز "هو الانتصار الأهم في حياتي"، وجاء "على حساب كل الذين توقعوا نهاية عصر نتنياهو"، ......

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