شاهد.. عناصر حزبية تقتحم منازل متظاهرين

2020/03/06 | 16:21 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تداول ناشطون لبنانيون، مقاطع فيديو، تظهر مهاجمة عناصر حزبية لمنازل أناس تظاهروا في الضاحية الجنوبية في لبنان، حسب قولهم.حيث أظهر الفيديو دخول العناصر إلى منزل رجل كبير بالسن والتجاوز على زوجته بعد قيامها بتصويرهم.وتعد الضاحية الجنوبية في لبنان، هي معقل حزب الله بزعامة حسن نصر الله، بالإضافة إلى أنها تضم […]

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