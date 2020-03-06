2020/03/06 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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بالصور..



ضبط مدفع وقاعدة مقاومة طائرات داخل ورشة لتصنيع الأسلحة وسط بغداد

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