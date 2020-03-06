فيروس كورونا يؤجج الطلب على "ملاجئ القيامة"


فيروس كورونا يؤجج الطلب على
2020/03/06 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم-بغداد

منذ أيام الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة، وهناك أشخاص يعتقدون أن نهاية العالم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فيروس كورونا يؤجج الطلب على "ملاجئ القيامة") نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فيروس كورونا يؤجج الطلب على "ملاجئ القيامة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links