مسؤول إيراني: تفشي

2020/03/06 | 16:22 - المصدر: بغداد اليوم

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قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حشمت الله فلاحت بيشة، إن تفشي ف...





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