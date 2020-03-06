مسؤول حكومي يكشف نسب الإنجاز في ميناء الفاو الكبير

2020/03/06 | 16:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكد مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين، اليوم الجمعة، أن نسب الإنجاز بمشروع ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة وصلت إلى 30 %.وقال الهنين في بيان تلقته وكالة “العهد نيوز” إن “مشروع ميناء الفاو الكبير حظي باهتمام بالغ في البرنامج الحكومي لما يشكله من أهمية قصوى في اقتصاد العراق”، مشيراً إلى […]

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