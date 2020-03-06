2020/03/06 | 16:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يمكن للمسافرين اختيار المقاعد مسبقاً على معظم شركات الطيران مقابل رسوم إضافية، حيث إن كثيراً من المسافرين يفضلون الاسترخاء مع مساحة إضافية للقدمين، أو الجلوس بجانب الأصدقاء والعائلة، فيما يفضل آخرون المقاعد الأمامية ليتاح لهم مغادرة الطائرة مبكراً، أو المقاعد المجاورة للنافذة.وأشارت شركات طيران إلى أن حجز هذه المقاعد يخضع للعديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على شروط اختيار مقاعد الطيران مسبقاً) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على شروط اختيار مقاعد الطيران مسبقاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).