ميسي يحصد جائزة جديدة

2020/03/06 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حصل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، على جائزة خاصة، بسبب تألقه مؤخرًا في مباريات الدوري الإسباني.

ووفقًا للموقع الرسمي لرابطة الليجا، فإن ميسي حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر فبراير/شباط الماضي.

ونجح البرغوث خلال الشهر الماضي، في قيادة فريقه للفوز بكل المباريات، بالإضافة إلى تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة لزملائه في برشلونة.

وتعد هذه المرة الثانية التي يحصل خلالها ميسي، على جائزة أفضل لاعب هذا الموسم، بعد أن نالها للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

ومن المقرر أن يتم تسليم الجائزة لميسي، قبل مباراة برشلونة ضد ليجانيس بالليجا، والمقرر لها 22 مارس/آذار الجاري.

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