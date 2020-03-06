2020/03/06 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، اليوم الجمعة، عن غلق جميع المنافذ مع إيران اعتباراً من يوم غد ولمدة أسبوع، كإجراء احترازي لانتشار فيروس كورونا.وقال القيسي في تصريح صحفي تابعته "كلكامش برس"، إنه "سيتم غلق المنافذ الحدودية اعتباراً من يوم غد الأحد الثامن من آذار الجاري ولغاية يوم 15 من هذا الشهر".وبين أن الغرض من الغلق هو "من أجل منح وزارة الصحة فرصة لإعادة تنظيم أمورها وتهيئة المواد اللوجستية الوقائية، وكذلك استجابة لمطالبات شعبية بغلق المنافذ مع إيران في ميسان والبصرة وديالى وواسط للحد من انتشار فيروس كورونا".وأكد أن "الغلق سيكون بشكل تام أمام المسافرين والبضائع من دون استثناء أي بضاعة"، مضيفاً "وكلما تراجع خطر انتشار الفيروس خففنا من إجراءاتنا".وأوضح القيسي أن "المنافذ التي سيتم غلقها مع ايران هي: الشلامجة في البصرة، والشيب في ميسان، وزرباطية واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، أما منفذ سفوان مع الكويت فهو بالأساس مغلق كإجراء احترازية من قبل دولة الكويت ونحن بدورنا أكدنا الغلق من جانبنا".وختم بالقول "في حال سجل أي منفذ آخر إصابة بفيروس كورونا سيتم غلقه واتخاذ نفس الإجراءات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق المنافذ الحدودية مع إيران اعتباراً من غد الأحد) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلق المنافذ الحدودية مع إيران اعتباراً من غد الأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).