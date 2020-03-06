الداخلية التونسية تكشف تفاصيل التفجير الانتحاري بالقرب السفارة الأمريكية

2020/03/06 | 16:32 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، تفاصيل العملية الانتحارية التي وقعت بالقرب من السفارة الأمريكية في العاصمة.وقالت الداخلية التونسية في بيان "تعلم وزارة الداخلية عن قيام نفرين يوم الجمعة 6 اذار 2020 في الساعة 11:00 صباحا، باستهداف دورية أمنية متمركزة بمنطقة البحيرة 2 بالشارع المقابل للسفارة الأمريكية وذلك بتفجير نفسيهما".وأشارت إلى أن العملية "أسفرت عن مصرع الإرهابيين وإصابة خمسة من عناصر الأمن إصابات متفاوتة الخطورة وإصابة مدني إصابة خفيفة".واكدت "ويتابع المجلس الوزاري المنعقد بقصر قرطاج هذا الصباح تطورات هذه العملية.وقد وضعت كافة الوحدات الأمنية في حالة تأهب قصوى لمجابهة أية مخاطر محتملة.وستقوم وزارة الداخلية بمد الرأي العام بكل المستجدات في الإبان".

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