تفجير انتحاري يستهدف السفارة الأميركية يوقع عددا من الإصابات

2020/03/06 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوقع تفجير انتحاري قرب مقر السفارة الأميركية في تونس، عددا من الإصابات، إضافة الى مقتل الشخصين المنفذين للتفجير.

وذكر التلفزيون الرسمي التونسي نقلا عن مصادر أمنية، ان أحد المنفذين كان على متن دراجة نارية، وفجر نفسه على بعد نحو خمسين مترا من السفارة، الواقعة بمنطقة البحيرة على طريق الضاحية الشمالية للعاصمة، مما أدى الى إصابة خمسة حراس أمنيين ومواطنة واحدة، مبينا ان القوات الأمنية أحاطت بموقع الحادث، من دون ان تفصح عن هوية المنفذين، او أية معلومات إضافية، في وقت أصدرت فيه السفارة الأمريكية بيانا مقتضبا، أكدت من خلاله ان فرق الطوارئ تتعامل مع الانفجار، داعية الى عدم التواجد بالمنطقة، ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية.

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