ارتفاع إجمالي وفيات كورونا إلى 124 والإصابات إلى 4747 إصابة في إيران

2020/03/06 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى مئة وأربع وعشرين حالة.

وأكدت الوزارة في بيان ان عدد الإصابات وصل الى أربعة آلاف وسبعمئة وسبع وأربعين إصابة، فيما اشارت الى وفاة سبعة عشر شخصا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات الكلي الى مئة وأربعة وعشرين.

وقررت إيران وقف كل النشاطات والفعاليات الرياضية بسبب انتشار فيروس كورونا، كما فرضت السلطات قيودا على دخول محافظتي جيلان ومازندران الواقعتين بشمالي البلاد للحد من انتشار الفيروس.

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