2020/03/06 | 16:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت العتبة الكاظمية، إلغاء الحفل الخاص بذكرى ولادة الإمامين علي بن أبي طالب، ومحمد الجواد، تحسبا لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكدت العتبة في بيان لها، انها قررت إلغاء الحفل الذي كان من المقرر إقامته في يوم الأحد الموافق الثامن من آذار الجاري، بسبب الظروف الصحية الراهنة، وامتثالًا لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، واستجابة لما دعت إليه وزارة الصحة والبيئة العراقية ومنظمة الصحة العالمية في بغداد، بشأن الامتناع عن عقد التجمعات والفعاليات الجماهيرية خلال هذه الأيام.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العتبة الكاظمية تلغي الحفل الديني الخاص بها بسس كورونا) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العتبة الكاظمية تلغي الحفل الديني الخاص بها بسس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).