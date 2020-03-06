أكبر الرابحين من كورونا

2020/03/06 | 16:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /هوت البورصات العالمية مع انتشار فيروس كورونا، الذي يهدد بتباطؤ الاقتصاد العالمي، لكن ليس جميع الشركات تخسر رغم فقدان الأسواق العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية.وفيما يلي قائمة بشركات ازدهر نشاطها في زمن الكورونا تطبيقات مشاهدة الأفلام: كانت منصة “نيتفليكس” للأفلام بين أفضل الشركات أداء الأسبوع الماضي، ويقول محللون إن أسهم […]

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