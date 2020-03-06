طعن إمام جامع أثناء أدائه صلاة الجمعة

2020/03/06 | 16:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أقدم أحد الأشخاص في محافظة بيش، بمنطقة جازان، في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، على طعن إمام وخطيب جامع، طعنة غادرة أثناء أدائه صلاة الجمعة، والتي نقل على إثرها إلى المستشفى.ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن إمام وخطيب جامع ”طناطن“ بمركز الحقو التابع لبيش، تعرض لطعنة غادرة ونقل على إثرها لمستشفى بيش العام.وقال الأهالي، إن الجاني شخص ”مضطرب نفسيا“ وهو من سكان القرية، وقد أقدم على طعن الإمام خلال الركعة الثانية؛ ما أدى إلى إصابته وإسعافه.وذكرت مصادر طبية، أن حالة الإمام مستقرة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الواقعة لكشف كافة ملابساتها.

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