مصر : اكتشاف 12 حالة إصابة بكورونا على متن باخرة نيلية

2020/03/06 | 16:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر ومنظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، اكتشاف 12 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، على متن باخرة في نهر النيل.وأورد بيان صادر عن المنظمة ووزارة الصحة المصرية، أن المصابين لم تظهر عليهم أي أعراض، حين كانوا على متن باخرة قادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.[…]

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