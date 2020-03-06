2020/03/06 | 16:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن ممثلو الاتحاد الاسيوي، اليوم الجمعة، الغاء المواعيد السابقة لمباريات التصفيات المزدوجة لمنتخبات أسيا إلى إشعار آخر بسبب كورونا.وسيصار إلى تحديد مواعيد جديدة أو الاستمرار بعدم التحديد الأسبوع المقبل في اجتماع يعقد في مدينة دبي الإماراتية.واكد ممثل الاتحاد الاسيوي على ان “الإرجاء من دون تحديد مواعيد ينسحب ايضا على مباريات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا يلاحق كرة القدم.. الأتحاد الأسيوي يتخذ قرارًا بشأن التصفيات المزدوجة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا يلاحق كرة القدم.. الأتحاد الأسيوي يتخذ قرارًا بشأن التصفيات المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).