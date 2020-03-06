الاتحاد الأسيوي يتخذ قرارًا بشأن التصفيات المزدوجة

2020/03/06 | 16:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة أعلن ممثلو الاتحاد الاسيوي، اليوم الجمعة، الغاء المواعيد السابقة لمباريات التصفيات المزدوجة لمنتخبات أسيا إلى إشعار آخر بسبب كورونا.وسيصار إلى تحديد مواعيد جديدة أو الاستمرار بعدم التحديد الأسبوع المقبل في اجتماع يعقد في مدينة دبي الإماراتية.واكد ممثل الاتحاد الاسيوي على ان “الإرجاء من دون تحديد مواعيد ينسحب ايضا على مباريات […]

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