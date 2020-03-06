2020/03/06 | 16:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب كورونا .. الاتحاد الاسيوي يقرر تأجيل التصفيات المزدوجة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 16:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا .. الاتحاد الاسيوي يقرر تأجيل التصفيات المزدوجة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا .. الاتحاد الاسيوي يقرر تأجيل التصفيات المزدوجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).