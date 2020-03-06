2020/03/06 | 16:53 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نينوى تمدد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية الخميس المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/06 | 16:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نينوى تمدد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نينوى تمدد تعطيل دوام المدارس والجامعات لغاية الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).