محافظ نينوى يعلن تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات في المحافظة

2020/03/06 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، اليوم الجمعة، تمديد تعطيل دوام المدارس والجامعات اعتبارا من يوم غد ...





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