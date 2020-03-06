2020/03/06 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أبدت من جديد الفنانة اللبنانية، اليسا، اليوم الجمعة، غضبها من السلطات اللبنانية وطريقة تعاملها مع انتشار فايروس ’’كورونا’’ المستجد,

وجاءت ردة الفعل الغاضبة للمغنية اللبنانية عبر تغريدو على حسابها الرسمي في ’’تويتر’’، قالت فيها "لو بيخففو يقولولنا لا داعي للهلع وبيعملو شغلن متل ما لازم، لأنو ما كنا وصلنا لهون لو ما إنتو هلقد مستخفين بصحة الناس ومعتبرين إنو لا داعي للهلع".

وأضافت "الكارثة صارت والفيروس منتشر لأنو نحنا مش ببلد.



نحنا بمنطقة موبوءة بالجهل والاستخفاف قبل المرض".

بغداد اليومم متابعة

اجلت الفنانة اللبنانية، إليسا، الاحد (01 آذار 2020)، حفلها الفني الذي كان من المقرر اقامته اربيل ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

وكان من المقرر ان تحيي إليسا حفلا فنيا ضخما في المركز الأكاديمي الثقا

بغداد اليوم - متابعة

صرحت الشركة العالمية NPC أكبر وكيل للعلامة التجارية Pizza Hut، بأنها مثقلة بديون تقدر قيمتها بمليار دولار، مؤكدة أنها تدرس خيار الإفلاس، في ظل انخفاض مبيعات سلسلة مطاعمها.

وبدأت NPC بالتفاوض مع المقرضين، في سبيل إعادة هيكلة

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت شرطة دبي عن إطلاق أول سيارة دورية ذكية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات عالية الدقة بتقنية 5G في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا.

وأوضح مدير الإدارة العامة للذكاء الصناعي في شرطة دبي العميد خالد ناصر الرزوقي،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اليسا تغرد مجدداً بشأن ’’كورونا’’: الكارثة صارت) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اليسا تغرد مجدداً بشأن ’’كورونا’’: الكارثة صارت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).