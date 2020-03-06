احمد جمعة - من رواية -ليلة الفلفل في لوغانو

2020/03/06 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #احمد_جمعة نبذة عن رواية "ليلة الفلفل في لوغانو"من أصعب الأشياء بالعالم! تلخيص رواية أكثر من 98ألف كلمة في 250، بالمجمل سأختزلها باقتضاب...شخصيتان غريبتان عن العالم، إحداهما وجودية منسلخة عن واقع الحياة اليومي المترع بالترهات، يمثل شخصية كاتب وموظف، تتقمص رأسه فكرة توديع الحياة باحتفالية غرائبية، حيث يقرر محاربة مرضه السرطان والتغلب عليه بمزيد من العناد، وآخر فقير ومهمش بلا تعليم، أمضى نصف حياته مراس......

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