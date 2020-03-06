2020/03/06 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان عقد حكام اسرائيل وخاصة من احزاب اليمين والاستيطان والتطرف واستمرارية الاحتلال وجرائمه, اتفاقية سلام وحسن تعامل وتاخ وعلانية مع العنصرية والاحتلال والاحقاد ضد الفلسطينيين بشكل خاص والاستهتار بهم وشنوها حربا واضحة على القيم ومكارم الاخلاق وحسن الجوار والسلام الحقيقي والعادل والجميل والتعاون البناء, وقد وقع الاتفاقية جشعهم وحبهم اللامحدود لذاتهم وانهم فوق القانون ويصرون على ان يكونوا مخلب الويلات الم......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#سهيل قبلان - عقدوا اتفاقية سلام مع العنصرية والاستيطان!) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#سهيل قبلان - عقدوا اتفاقية سلام مع العنصرية والاستيطان!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).