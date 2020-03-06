شفاء أول مصاب بكورونا في بغداد

2020/03/06 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

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أعلنت صحة الكرخ شفاء أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونشر مدير صحة الكرخ الدكتور جاسب الحجامي، صور سيلفي مع المصاب بفيروس كورونا وذلك بعد شفاءه التام من المرض، بحضور عدد من الاطباء.

وغادر أول شخص مصاب ب‍فيروس كورونا مستشفى الفرات في بغداد، بعد الشفاء التام، في وقت تؤكد السلطات الصحية أن باقي المصابين بصحة جيدة وأن حالات الوفاة كانت لمصابين لديهم أمراض مزمنة متقدمة أخرى.

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