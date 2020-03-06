ارتفاع حصيلة مصابين كورونا في ألمانيا إلى 534 شخصا

2020/03/06 | 16:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بشكل حاد في جميع أنحاء البلاد.

وأكد معهد روبرت كوخ، وهو مؤسسة فدرالية معنية بإحصاء حصيلة ضحايا الفيروس في ألمانيا، أن عدد الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع من اربعمئة الى خمسمئة وأربع وثلاثين حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مشيرا الى أن أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في شمال الراين وستفاليا وبافاريا التي بدأ منها تفشي الفيروس في البلاد.

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