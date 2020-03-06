موجة غبار قادمة لبعض مناطق العراق.. أحذر من السفر في هذه الأوقات

2020/03/06 | 17:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الجمعة، المناطق التي ستشهد موجة غبار عالية، حيث أعلن عن الأوقات التي يفضل عدم السفر فيها بسبب الغبار.وقال عطية في تدوينة تابعتها “يس عراق” إن “موجة الغبار الكثيف تعبر حدود الاردن باتجاه غرب البلاد انعدام تام للرؤية الافقية سيمتد ليشمل كافة مناطق الانبار الليلة”.وأضاف، […]

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