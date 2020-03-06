القيادة العسكرية الأميركية : مستعدون لمواصلة عملياتنا في العالم بغض النظر عن كورونا

2020/03/06 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب البنتاغون عن استعداد القيادة العسكرية الأميركية ومراكزها في مختلف أنحاء العالم مواصلة عملياتها على الرغم من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الدفاع الأميركي مايك إسبر، في تصريح، إن مركز قيادة العمليات الوطني التابع لوزارة الدفاع قادر على أداء مهامه على مدى أسابيع حتى إذا أغلق المبنى لمنع تسلل الفيروس إليه، مؤكدا أن البنتاغون يعمل على إكمال خططه لردع انتشار الوباء في صفوف العسكريين الأمريكيين، ويتابع الإجراءات الوقائية بشكل جيد.

وأشار إسبر الى أن اجراءات البنتاغون شملت حظر مغادرة القواعد العسكرية وإلغاء الفعاليات الجماهيرية غير الملحة، وعدم التناول الجماعي للطعام، ومنح الموظفين المدنيين والمتعاقدين غير المهمين إجازة، بالإضافة إلى إطلاع الجنود على الإجراءات الواجب اتخاذها بغية حماية أنفسهم من الفيروس.

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