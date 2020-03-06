صحة ميسان تكشف نتائج فحص 10 حالات مشتبه بإصابتها بـ’’كورونا’’

2020/03/06 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت صحة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، عن نتائج الفحص للحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا المستجد...





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