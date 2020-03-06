خلية الازمة العراقية: عدد الحالات المصابة بـ’’كورونا’’ حتى الان 38 والمتوفين 2 واكثر من 400 حالة مشتبه بها

2020/03/06 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت خلية الازمة الحكومية لمتابعة الاجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا في العراق، اليوم الجمعة، أن عدد الحالات المصابة بالمرض بلغ حتى الآن 38 شخصاً توفي منهم أثنان مع وجود أكثر من 400 حالة مشتبه بها.

وذكرت قناة "العراقية" شبه الرسمية، أن "خلية الازمة عقدت اجتماعاً بحضور وزراء الصحة والتعليم العالي والهجرة وصحة كردستان".

ونقلت عن خلية الازمة، أن "عدد الحالات المصابة بكورونا حتى الآن 38 شخصاً والمتوفين 2"، مشيرة إلى وجود "أكثر من 400 حالة مشتبه بها".

وأعلن مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، في وقت سابق من اليوم الجمعة (06 آذار 2020)، خروج أول مريض بفايروس كورونا في العراق ، بعد شفائه بصورة تامة من المرض.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته على "فيس بوك": "يحدث الان، اول مريض بفايروس كورونا يغادر المستشفى بعد تعافيه بصورة تامة".

ووصلت حالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف محافظات العراق الى 38 حالة، بحسب ما أكدته وزارة الصحة العراقية، واحدة منها كانت لشخص إيراني يدرس في الحوزة الدينية بمحافظة النجف، وتم تسفيره الى بلاده فيما بعد.

وسجل العراق ثلاث حالات وفاة بسبب فايروس كورونا المستجد، واحدة لشخص مسن في محافظة السليمانية، واثنتان في العاصمة بغداد.

وأثار تزايد عدد الإصابات والوفيات في إيران، قلق الدول المجاورة، وفيما قرر العراق منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر المنافذ الحدودية كافة، استثنى العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي.

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي، الجمعة، تمديد تعطيل دوام الجامعات والكليات الاهلية لغاية يوم الخميس المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "نتيجة للظروف التي يمر بها البلد ولاسباب وقائية واحترازية من فايروس كورونا وجهت

بغداد اليوم-متابعة

اقترح النائب بالبرلمان الإيراني عن محافظة طهران، محمد رضا نجفي، فرض حجر صحي على العاصمة طهران على شاكلة الحجر الذي فرضته الصين على مدينة ووهان، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي رسالة وجهها إلى كل من الرئيس الإيراني، حسن روحان

بغداد اليوم- بغداد

اوضح النائب عن سائرون، اسعد عبد السادة، الجمعة (6 اذار 2020)، موقف تحالفه في حال نجح الفريق الرافض لمحمد توفيق علاوي بتمرير مرشح لرئاسة الوزراء يحظى بتأييد داخل البرلمان.

وقال عبد السادة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "اذ

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