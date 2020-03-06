كورونا يضع الصحة الفلسطينية في حالة تأهب قصوى

2020/03/06 | 17:56 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سارعت وزارة الصحة الفلسطينية إلى عقد اجتماع عاجل ,اثر ثبوت تسجيل أكثر من حالة حاملة لفيروس كورونا في فلسطين المحتلة , لتدارس الخطة المطلوبة لمنع وصول الفيروس إلى الضفة الغربية و ابرز الإجراءات العاجلة .و أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية رصدها لأكثر من حالة جديدة في ال24 ساعة الماضية , الى جانب ألاف الحالات المشتبه […]

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