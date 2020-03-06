2020/03/06 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خضع رونالدينيو مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق لتحقيق من السلطات في باراغواي بعد وصوله للبلاد، وأشارت الشرطة إلى أن الأمر يتعلق بجواز سفر مزيف.

وقالت الشرطة في بيان إن رونالدينيو وشقيقه ووكيل أعماله روبرتو دي أسيس خضعا للاستجواب في غرفتهما بفندق في ضواحي العاصمة أسونسيون أمس الأربعاء، ثم استدعتهما السلطات اليوم الخميس لمزيد من التحقيقات.

وأوضح المدعي العام في باراغواي فيدريكو دلفينو خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس أن رونالدينيو وشقيقه غادرا مطارا في ساو باولو بجوازي سفر برازيليين، ثم تسلما جوازي سفر ينتميان لباراغواي بمجرد هبوط الطائرة.

وأضاف دلفينو “قال رونالدينيو وشقيقه إنهما يعتبران جوازي السفر هدية”، وأشار إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأن الأرقام في جوازي السفر تعود لشخصين آخرين.

وذكر مكتب المدعي العام، الذي يتعاون مع الشرطة في التحقيق، أن هواتف وجوازي سفر رونالدينيو وشقيقه صودرت.

وتلقى الشقيقان دعوة للسفر إلى باراغواي من مالك أحد الملاهي الليلية، ووصل رونالدينيو أمس الأربعاء للمشاركة في مناسبة للأطفال ولإطلاق كتاب.

وأنهى رونالدينيو (39 عاما) مسيرته الاحترافية في 2015 وكان أفضل لاعب في العالم في أوج مشواره في مطلع القرن الحالي.

واختاره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أفضل لاعب بالعالم في 2004 و2005، وفاز بكأس العالم مع البرازيل في 2002 وبدوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2006.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رونالدينيو يخضع للتحقيق بسبب جواز سفر مزيف في باراغواي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رونالدينيو يخضع للتحقيق بسبب جواز سفر مزيف في باراغواي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).