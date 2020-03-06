2020/03/06 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكمل نادي مانشستر يونايتد عقد المتأهلين إلى الدور ريع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب فوزه السهل بثلاثية نظيفة على مضيفه ديربي كاونتي.

ولم يجد المان يونايتد صعوبة تذكر في اجتياز عقبة منافسه الذي يحتل المركز الثالث عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي (تشامبيون شيب)، ليواصل حلمه نحو التتويج باللقب الغائب عنه منذ العام 2016.

وافتتح لوك شاو التسجيل للشياطين الحمر في الدقيقة 33، قبل أن يضيف زميله النيجيري أوديون إيغالو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 41 و70.

وشهدت المباراة مواجهة واين روني نجم ديربي كاونتي ضد فريقه السابق مانشستر يونايتد الذي قاده للتتويج بالعديد من الألقاب حينما كان لاعبا في صفوفه، قبل رحيله عن الفريق عام 2017.

وكانت قرعة الدور ربع النهائي التي جرت الأربعاء قد أوقعت المان يونايتد في مواجهة نورويتش سيتي، بينما يلتقي تشلسي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع أرسنال، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر سيتي.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).